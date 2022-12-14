المؤبد لـ 13 شخصا بتهمة إشعال النيران فى منازل بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، 13 متهما بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن 7 سنوات، بتهمة إشعال النيران في منازل وحيازة زجاجات مولوتوف، وعصا، والتعدي بالضرب على آخرين، بقرية الرئيسية بنجع حمادي.



تعود أحداث القضية إلى 25 فبراير 2021، عندما نشبت مشاجرة بين عائلتين وجهت جهات التحقيق لـ 14 شخصا بالرئيسية بنجع حمادي، تهمة إشعال النيران في منازل مجني عليهم، من عائلة أخرى، وحيازة مولوتوف والتعدي بالضرب على آخرين، وحيازة أسلحة بيضاء.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 3715 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 2111 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت غيابيا 13 متهما بالسجن المؤبد، ومتهم بالسجن 7 سنوات.



