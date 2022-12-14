الكرملين يتوعد أوكرانيا: لن تنعموا بالسلام خلال احتفالات الكريسماس

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن روسيا توعدت أوكرانيا أنها لن تنعم بالسلام خلال أعياد الميلاد، ولن تقيم احتفالات السنة الجديدة في ظل تواجد القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتر بيسكوف أن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا قبل نهاية العام أمر غير وارد على الإطلاق، وأنه بات من المستحيل توقيع أي اتفاق سلام مع الجانب الأوكراني، وأضاف أنه يجب على كييف إدراك حقائق جديدة على أرض الواقع والتي تشكلت مع بداية العملية العسكرية الروسية هناك في أواخر فبراير الماضي بما في ذلك انضمام أربعة مناطق في شرق أوكرانيا للأراضي الروسية.

وأشار بيسكوف خلال حديثه إلى أنه بدون اخذ تلك الحقائق بالاعتبار والاعتراف بها فانه من المستحيل تحقيق أي تقدم ملموس في الصراع الحالي.

وفي رده على سؤال حول اقتراح الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي باتخاذ ثلاث خطوات لتحقيق السلام منها تقديم الدول الغربية للمزيد من الأسلحة لأوكرانيا وعقد قمة دولية للسلام، وصف المتحدث الرسمي للكرملين تلك الخطوات بأنها خطوات لاستمرار الحرب والأعمال القتالية وليست لتحقيق السلام.

ووفقا للتقرير، حصلت أوكرانيا على منح تقدر بـ 400 مليون دولار تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر باريس الذي عقد بعد شهرين من الضربات الروسية المكثفة وجميعها ستوجه لإصلاح البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بعد تصريحات الرئيس الأوكراني التي ناشد فيها الدول الغربية والمجتمع الدولي تقديم المساعدات اللازمة لبلاده لإصلاح منظومة الطاقة الأوكرانية والتي تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه تعهدت الدول المانحة بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 67 مليون دولار لتعزيز قطاع المياه والأغذية، بينما خصصت 18 مليون دولار لقطاع الصحة، فضلاً عن 23 مليون دولار لقطاع المواصلات.