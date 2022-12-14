القومى للمرأة بسوهاج يعقد ورشة للسيدات لتوثيق حرفة التلى

عقد المجلس القومى للمرأة بسوهاج برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج اليوم الأربعاء ورشة تدريبية لعدد 25 فتاة وسيدة من قرية جزيرة شندويل من المشتغلين في حرفة التلى.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بتوثيق التراث الثقافى حيث تم إختيار محافظة سوهاج لتوثيق حرفة صناعة التلى بحضور الدكتورة إيمان سلامة ونضال العسكرى وجيهان على ربيع عضوات المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج أنه تم عقد هذه الورشة لتدريب الفتيات والسيدات على حقوق الملكية الفكرية وكيفية عمل العلاقات التجارية ويستمر هذا المشروع لمدة 11 شهر بتوثيق تكوين رابطة لكل مشتغل فى صناعة التلى بحيث يتم تسجيلها كحرفة تراثية فى براءات الاختراعات بوزارة التموين ثم توثيقها من خلال منظمة اليونسكو للحماية الفكرية ووضع العلامة التجارية للمجتمع السوهاجي للمحافظة على هذا التراث من الاندثار والسطو عليه.