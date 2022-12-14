القنصل الفرنسي يشيد بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ودينا عبده، مساعد قنصل عام فرنسا، متحف كفر الشيخ، وكان في استقبالهما الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، واطلع على ما يضمه المتحف من قطع أثرية والعصور التي تعود لها، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية بقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة به.

وأشاد محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، بما يضمه المتحف من قطع اثرية، خاصة سيناريو العرض المتحفي، وأسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،قد استقبلا محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ودينا عبده، مساعد قنصل عام فرنسا، والذي عبر عن إعجابه بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وتبادل محافظ كفر الشيخ وقنصل فرنسا بالإسكندرية الدروع.

وتفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالاسكندرية، مركز استدامة للتدريب، واطلع على المهام التي يؤديها مركز استدامة.

وأعرب محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية عن إعجابه بما يقدمه مركز استدامة للتدريب والتطوير من استخدامه لأحدث نظم التدريب، وما يضمه من حزم تدريبية تشمل برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة ، وتطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية ، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بأنواعه.

يذكر أن عدد القطع الاثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و 2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة ، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء، والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية، وتم عرض 60 قطعة أثرية جديدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لافتتاحه.