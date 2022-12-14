اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 08:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القاهرة الإخبارية: إعلان الطوارئ فى بيرو وسط استمرار الاحتجاجات بعد حل مجلس النواب

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:53 م
القاهرة الإخبارية: إعلان الطوارئ فى بيرو وسط استمرار الاحتجاجات بعد حل مجلس النواب بيرو
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إعلان حالة الطوارئ في بيرو وسط استمرار الاحتجاجات بعد حل مجلس النواب.

وفى وقت سابق أعلن وزير دفاع بيرو ألبرتو أوتارولا إعلان حالة الطوارئ فى مدينة أريكويبا جنوب البلاد ولمدة 30 يوما لضمان النظام العام، وكذلك لحماية الأصول العامة والخاصة، على خلفية تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير دفاع بيرو للمدينة الليلة الماضية برفقة وزير الداخلية سيزار سرفانتس، بحسب وكالة أنباء بيرو.


بيرو

احتجاجات

مجلس النواب

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة