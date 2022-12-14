القاهرة الإخبارية: إعلان الطوارئ فى بيرو وسط استمرار الاحتجاجات بعد حل مجلس النواب

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إعلان حالة الطوارئ في بيرو وسط استمرار الاحتجاجات بعد حل مجلس النواب.

وفى وقت سابق أعلن وزير دفاع بيرو ألبرتو أوتارولا إعلان حالة الطوارئ فى مدينة أريكويبا جنوب البلاد ولمدة 30 يوما لضمان النظام العام، وكذلك لحماية الأصول العامة والخاصة، على خلفية تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير دفاع بيرو للمدينة الليلة الماضية برفقة وزير الداخلية سيزار سرفانتس، بحسب وكالة أنباء بيرو.