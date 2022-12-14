وقال السفير الصيني لدى بغداد تسوي وي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن العلاقات العراقية - الصينية شهدت تطورا سلمياً، وحقق التعاون بين البلدين في كافة المجالات تقدما متزناً منذ إقامة علاقات شراكة استراتيجية بينهما في العام 2015"، مؤكداً أن "الجانب الصيني سيواصل تقديم الدعم الثابت للعراق في الحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وتعزيز التضامن والتعاون ما بين الأطراف العراقية المختلفة.



ولفت إلى أن الصين على استعداد لتضافر الجهود لمواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، مؤكداً أن الجانب الصيني سيواصل دعم العراق في إعادة إعمار وتعزيز الاقتصاد ومساعدته في إعادة القطاع الصناعي وتحسين معيشة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة".



وأشار إلى أن العام المقبل يعد بداية لتنفيذ الجانبين نتائج الاجتماع الثنائي بين قيادة البلدين، كما سيتضمن الذكرى الـ65 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين والعراق"، قائلا "هناك الكثير من الأعمال يتعين علينا القيام بها في العام المقبل، وسنحقق إنجازات جديدة".