اليوم السابع
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السيطرة على حريق سيارتين فى الوايلى بعد وقوع حادث تصادم.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:32 م
السيطرة على حريق سيارتين فى الوايلى بعد وقوع حادث تصادم.. صور حريق سيارة
كتب عبد الرحمن سيد

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اشتعل حريق بسيارتين ملاكي وميكروباص أعلى الطريق في منطقة الوايلي نتيجة لوقوع حادث مرورى، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسياراتين فى الوايلي بعد حادث مرورى نتيجة للاصطدام، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده ونتج عنها إصابة شخصان وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
حريق سيارة (1)
حريق سيارة (1)

حريق سيارة (2)
حريق سيارة (2)

حريق سيارة (3)
حريق سيارة (3)

حريق سيارة (4)
حريق سيارة (4)

 


حريق سيارتين

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الوايلي




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