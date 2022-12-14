السفارة الصينية فى لندن: بريطانيا فشلت فى تنفيذ التزاماتها بحماية موظفينا

كتب محمد جمال

قالت السفارة الصينية فى لندن إن الحكومة البريطانية فشلت في تنفيذ التزاماتها بحماية موظفينا وقنصليتنا في مانشستر، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية وقفت إلى جانب محتجين عنيفين وهذا مرفوض، وأكدت السفارة الصينية إن القنصل العام في مانشستر عاد إلى الصين في إطار عملية روتينية لتبديل الدبلوماسيين، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم طرد القنصل الصينى في مانشستر و5 من مساعديه على خلفية الاعتداء على ناشط داخل القنصلية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

بدورها، استدعت بكين 6 دبلوماسيين من بريطانيا على خلفية التعرض لناشط في قنصلية مانشستر.

وأعرب وزير الخارجية البريطانى عن خيبة أملة لمغادرة 6 دبلوماسيين صينيين رغم طلب لندن بالسماح باستجوابهم بالاعتداء على متظاهر.