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السعودية وبريطانيا يوقعان خطة تعاون دفاعى.. والدفاع البريطانية: ركيزة هامة لدعم الأمن

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:33 م
السعودية وبريطانيا يوقعان خطة تعاون دفاعى.. والدفاع البريطانية: ركيزة هامة لدعم الأمن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
كتب- وكالات

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وقع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره البريطاني بين والاس خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم، أن اتفاق التعاون مع السعودية ركيزة هامة لدعم الأمن المشترك والإقليمي.

وعقد الجانبان اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية، أمس، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

 


وزير الدفاع السعودي

ونظيره البريطاني بين والاس

توقيع

خطة التعاون الدفاعي

لتوطين الصناعات العسكرية

وتعزيز الشراكة

في المجال العسكري والدفاعي



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