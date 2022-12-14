اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لـ5 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:23 ص
السجن 5 سنوات لـ5 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء المتهمين "ح.ع" و"م.ا"و"ا.ح" و"م.ا"و"خ.ح" بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز أخميم عن قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى منزل أحد المتهمين وبحوزتهم المعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المعدات والأدوات الخاصة بالحفر.

 وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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جنايات سوهاج

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