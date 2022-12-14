اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:48 م
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السجن المشدد 3 سنوات لشاب يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة فى بورسعيد

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:15 م
السجن المشدد 3 سنوات لشاب يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة فى بورسعيد محكمة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم، الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإتجاره وتعاطيه 6 مواد مخدرة.
 
وتعود تفاصيل القضية رقم 3235 لسنة 2022 جنايات الشرق، والمقيدة برقم 1212 لسنة 2022 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 3 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة الشرق، باتهام المدعو "ا.ا.م" بحيازة 6 مواد مخدرة بقصد التعاطي والإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وهي: (الحشيش - الامفيتامين - الميتامفيتامين - PINACA - MDMD - Fluiro 5). 
 
وأحال المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أصدرت حكمها حضوريًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.
 
 

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