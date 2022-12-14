السجن المشدد 3 سنوات لشاب أطلق النيران على عامل بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإطلاقه النيران على عامل بميناء غرب بورسعيد.

وتعود تفاصيل القضية رقم 695 لسنة 2022 جنايات الميناء، والمقيدة برقم 1295 لسنة 2022 جنايات كلى بورسعيد، إلى اتهام شاب بإطلاق النيران على: عماد محمد عبد المهيمن على 36 عامًا، ويعمل عامل "شيال" بميناء غرب بورسعيد، على إثر مشاجرة سابقة بينهما، حيث توجه المتهم إلى المجني عليه فى مكان عمله وأطلق عليه النيران من سلاح نارى - فرد خرطوش - فأصابه بالفخذ الأيسر.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التى أصدرت حكمها حضوريًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.