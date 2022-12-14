السجن المشدد 10 سنوات لعامل بمغسلة سيارات يتاجر فى المخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم، الأربعاء، بمعاقبة عامل بمغسلة سيارات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإتجاره في المواد المخدرة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 2995 لسنة 2022 جنايات الشرق، والمقيدة برقم 1065 لسنة 2022 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 14 سبتمبر 2022 بدائرة قسم شرطة الشرق، باتهام المدعو "م.ا.ع" 25 عامًا، عامل بمغسلة سيارات، بحيازة جوهر مخدر نبات الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحال المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أصدرت حكمها غيابيًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.