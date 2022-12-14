اليوم السابع
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الزراعة: التفتيش على 2265 محلا للإتجار فى المبيدات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:26 م
الزراعة: التفتيش على 2265 محلا للإتجار فى المبيدات المبيدات
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي قامت بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعدة حملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي وضبطت 17371 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 86.85 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الرقابة على سوق المبيدات وتكثيف حملات التفتيش عليها لمنع تداول المبيدات المغشوشة أو غير مرخصة حماية للمحاصيل الزراعية.
 
"أضاف أنه تم التفتيش على 2265 محل للاتجار في المبيدات منها 845 محل مرخص، 357 محل غير مرخص 1063 محل تحت الترخيص وتم تحرير عدد 46 محضر للعرض على النيابة العامة.

 


الزراعة

المبيدات

وزارة الزراعة

المبيدات المغشوشة



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