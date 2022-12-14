الزراعة: التفتيش على 2265 محلا للإتجار فى المبيدات

أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي قامت بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعدة حملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي وضبطت 17371 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 86.85 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الرقابة على سوق المبيدات وتكثيف حملات التفتيش عليها لمنع تداول المبيدات المغشوشة أو غير مرخصة حماية للمحاصيل الزراعية.