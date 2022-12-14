الرقابة المالية: تأهيل المهنيين الاكتواريين بالتعاون مع بيوت خبرة للارتقاء بتنافسية التأمين

كتب هانى الحوتى

التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك لاستعراض كيفية تطوير أعضاء الجمعية من الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية لأعمالهم من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، على النحو الذي يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي ضمن رؤية الحكومة المصرية لزيادته عبر مساهمة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

قال الدكتور فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع الأعمال والتعرف على رؤية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، الجهود الرامية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الأسواق بما يدعم النمو الاقتصادي.

وخلال اللقاء استعرض محمد فريد، الجهود التي قامت بها هيئة الرقابة المالية، بهدف تنمية الأسواق وزيادة معدلات النمو لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية موضحًا أهم التعديلات التي قامت بها الهيئة، ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات.

كما سمحت تعديلات قواعد القيد بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وكذلك السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

وتهدف التعديلات إلى تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، وذلك حرصا من الهيئة على تنمية الأسواق مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المتعاملين، وصغار المساهمين، مؤكداً أن ما تم من تطوير على قواعد القيد ما هو إلا البداية لتيسير وصول الشركات للتمويل اللازم للنمو وتوفير الوظائف.

أكد رئيس الهيئة، على أهمية قيام الجمعيات المهنية والاتحادات النوعية ذات الأهداف المشتركة بتعريف أعضائها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بما يتم من تعديلات وتحديثات على القواعد المنظمة لبيئة الأعمال بما يدعم تعظيم الاستفادة لكافة الأطراف، خاصة وأن القطاع الخاص لديه مطالب مستمرة لتيسير الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع ضرورة تكاتف الجهود لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة بالحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها.

وخلال كلمته قال محمد فريد، إن الأطر الرئيسية التي تتبناها الهيئة لتحقيق معدلات النمو لكافة القطاعات والتي تتطلب أولوية قصوى لتطوير المهنيين ورفع مستوى القدرات الفنية والإدارية بما يضمن بيئة أعمال متطورة ومستقرة بالإضافة إلى تنمية الأسواق بالشكل الذي يتناسب مع مكونات الاقتصاد القومي بهدف زيادة عمليات التشغيل وإتاحة فرص العمل، وكذا تطوير واستحداث خدمات ومنتجات مالية مبتكرة في قطاعي التأمين والتمويل وذلك لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة حجم الأسواق.

كشف محمد فريد، عن العمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين على تأهيل المهنيين الاكتواريين بالعلوم اللازمة بالتعاون مع بيوت خبرة وجامعات دولية للارتقاء بكفاءة وتنافسية نشاط التأمين لما له من دور كبير في تعزيز مستويات الادخار القومي.

أضاف "فريد"، أن الهيئة تعمل على تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأطر الرقابية والتي تستوجب معها ضرورة تطوير آليات العمل واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة وهو أمر هام لكافة الأطراف لتحقيق النمو وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية المتنوعة وتخفيض تكلفة التوزيع، وذلك بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على نزاهة الأسواق واستقرار التعاملات، حيث تم إصدار قرارات تتيح للشركات العاملة في المجال باستخدام التطبيقات التكنولوجية في فتح الحسابات لتوسيع قاعدة المستثمرين تعزيزا للسيولة والتداول.

واستمع رئيس الهيئة إلى عدد من الاستفسارات والمقترحات من جانب أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكدا على ترحيب الهيئة بالاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وأنها منفتحة لقبول مقترحات التطوير القابلة للتطبيق وذلك استكمالاً للنهج الجديد الذي تنتهجه الهيئة بالتواصل والتنسيق مع كافة الأطراف بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد بشكل عام، مشيرا في هذه الصدد إلى أن متوسطات قيم التداول بالبورصة تشهد تعافي ملحوظ لتسجل نحو 1,5 مليار جنيه يوميا.

وأكد المهندس علي عيسى رئيس الجمعية، على أهمية اللقاء في تنشيط دور أدوات التمويل غير المصرفي في دعم القطاع الخاص المصري وخدمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحفيز الشركات على التوسع والنمو، لافتاً إلى أن لجنة أسواق المال والبورصات المنظمة للقاء هي إحدى اللجان المستحدثة بالجمعية في إطار استراتيجيتها للربط والتواصل بين اللجان القطاعية بالجمعية وبين كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية الحكومية للتعرف على كافة المستجدات والتطورات في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية المختلفة بغرض التواصل والتعاون المثمر بين مجتمع الأعمال وبين تلك الجهات.