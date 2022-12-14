كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد فؤاد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.