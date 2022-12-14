بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسى، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد فؤاد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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