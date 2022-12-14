اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يلتقى تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:05 م
الرئيس السيسى يلتقى تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى الرئيس عبد الفتاح السيسى
واشنطن- محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الكونجرس الأمريكى

عاجل

اليوم السابع بلس

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

الرئيس السيسي

افريقيا

أفريقيا

زيارة الرئيس السيسى لأمريكا

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

زيارة السيسى لواشنطن

اليوم السابع بلس

لقاءات السيسى في امريكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة