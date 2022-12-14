الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يلتقى تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:05 م الرئيس عبد الفتاح السيسى واشنطن- محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس عبد الفتاح السيسى الكونجرس الأمريكى عاجل اليوم السابع بلس القمة الأمريكية الأفريقية القمة الامريكية الافريقية القمة الأفريقية الأمريكية القمة الافريقية الامريكية الرئيس السيسى السيسى الرئيس السيسي افريقيا أفريقيا زيارة الرئيس السيسى لأمريكا زيارة الرئيس السيسى لواشنطن زيارة السيسى لواشنطن اليوم السابع بلس لقاءات السيسى في امريكا الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى «صوت أفريقيا» فى قمة واشنطن.. غدا فى اليوم السابع الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:00 م الرئيس السيسى من واشنطن: نهدف لصون أمننا المائى بإبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 05:32 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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