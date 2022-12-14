الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى واشنطن والجالية المصرية تستقبله بأعلام مصر.. صور

واشنطن- محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر إقامته فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حملت الأعلام المصرية ورددت الهتافات وتفاعلت مع الأغاني الوطنية.

ووصل الرئيس السيسى لواشنطن، الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.