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الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى واشنطن والجالية المصرية تستقبله بأعلام مصر.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:06 ص
الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى واشنطن والجالية المصرية تستقبله بأعلام مصر.. صور الجالية المصرية تستقبل الرئيس السيسي بأعلام مصر
واشنطن- محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر إقامته فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حملت الأعلام المصرية ورددت الهتافات وتفاعلت مع الأغاني الوطنية.
 
ووصل الرئيس السيسى لواشنطن، الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.
 

استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن (1)
 
استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن (2)
 
استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن (3)
 
استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن (4)
 
استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن (5)
 
استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن (6)
 
استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن (7)
 
استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن (8)
 

 


الرئيس السيسى

واشنطن

القمة الامريكية الافريقية

زيارة الرئيس السيسي لامريكا

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