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الرئيس السيسى «صوت أفريقيا» فى قمة واشنطن.. غدا فى اليوم السابع

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:00 م
الرئيس السيسى «صوت أفريقيا» فى قمة واشنطن.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى «صوت أفريقيا» فى قمة واشنطن.. الرئيس يطرح اليوم برنامج عمل لتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية فى مواجهة أزمة الأمن الغذائى.. رئاسة الجمهورية: القمة تركز على مساعدة الدول الأفريقية فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".
 
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