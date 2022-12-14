الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محلى إقامتهما بمنطقتى "بولاق الدكرور - 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما ، مما مكنهما من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات – المشغولات الذهبية) ، بالإضافة إلى إيداعهما جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ(50 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.