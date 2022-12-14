الداخلية تكشف حقيقة اتهام سيدة لشخصين بضربها فى القاهرة

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة إحدى السيدات تضررت خلالها من قيام شخصين بالتعدى عليها بالضرب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (شخصين - مقيمان بدائرة القسم "أحدهما مصاب بجرح بفروة الرأس" ) بتضررهما من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ) لقيامها بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث الإصابة المنوه عنها بسبب خلافات حول الجيرة، وأثناء تحرير المحضر حضرت المشكو فى حقها "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وتم إسعافها بأحد المستشفيات" وبمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها، وأضافت بقيام المذكورين بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها لذات السبب، وبمناقشة المُبلغان أنكرا ما نُسب إليهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.