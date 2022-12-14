الداخلية تضبط 3 دجالين ومشعوذين

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على علاج السحر وكافة الأمراض، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بمختلف الطرق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مركزان - كائنان بمحافظتى البحيرة والجيزة) بالنصب على المواطنين وممارسة أعمال الدجل والشعوذة وإيهامهم بقدرته على علاج السحر وكافة الأمراض وبيع بعض الأدوية التى يصنعها من مواد أولية دون اتخاذ أى إشتراطات طبية بمقابل مادى، وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع من خلال برامج تلفزيونية ، وعبر موقعى التواصل الاجتماعى "يوتيوب، فيس بوك" وكذا إنشاء موقع إلكترونى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة، البحيرة) وبمشاركة الجهات المعنية تم ضبط المالك المذكور وكذا المديران المسئولان عن مقرى المركز بمحافظتى الجيزة والبحيرة .. وبالتفتيش فى حضورهم تم ضبط (مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم غير المشروع- عدد 5 هواتف محمول تُستخدم فى إدارة النشاط عبر شبكة الإنترنت وخدمة عملاء مركز العلاج- عدد 830 عبوة أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية "مجهولة المصدر" عدد كبير من الملصقات الدعائية والعلاجية الخاصة بالمركز) .

بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ا

المضبوطات

المضبوطات 1