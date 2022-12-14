اليوم السابع
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الداخلية تضبط 159 قطعة سلاح و400 قضية مخدرات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:08 م
الداخلية تضبط 159 قطعة سلاح و400 قضية مخدرات حملة امنية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (159) قطعة سلاح نارى، (400) قضية مخدرات وتنفيذ (86515) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (26) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 29 متهما لعدد 12 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7143) حكما قضائيا متنوعا وضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

 


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