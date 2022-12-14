الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في الغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية حقيقة ما تم تداوله بشأن مصرع شخص فى مشاجرة بسبب معاكسة فتيات بالغربية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (13) الجارى تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من بعض الأهالى بوجود مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "مصاب بجرح قطعى" تم نقله لإحدى المستشفيات ، شقيقه)، طرف ثانى: (سائق) بسبب خلافات مالية بين المصاب من الطرف الأول والطرف الثانى لقيام الأخير بإعطائه مبلغ مالى لشراء ماشية، ولم يفى بذلك، وحال مطالبته برد المبلغ المالى حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر.

مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول على النحو المشار إليه بإستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتم ضبط طرفى المشاجرة والآداة المستخدمة وبمواجهتهما أيدا ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.