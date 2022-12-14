اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تحبط تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:48 ص
الداخلية تحبط تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة جمارك المطار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط عدد 4 قضايا ، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (400 ألف ريال سعودى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.
 
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (128 ألف جنيه مصرى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) لحيازته (100 ألف كرونة سويدى- 25 ألف ريال سعودى- 5 آلاف جنيه مصرى- 2,055 ألف درهم إماراتى- 500 دينار أردنى) كانت مخبأة داخل حقيبته وملابسه، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، وضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (581 ألف جنيه مصرى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

عملة

أموال

الداخلية

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة