الحكومة: لا صحة لتعارض تلقى تطعيم شلل الأطفال مع اللقاحات الأخرى.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعارض تلقي تطعيم شلل الأطفال مع تلقي بعض اللقاحات الأخرى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

الشائعة:

ترددت أنباء بشأن تعارض تلقى تطعيم شلل الأطفال مع بعض اللقاحات الأخرى

الحقيقة:

- وزارة الصحة والسكان نفت تلك الشائعة نهائيا

- مؤكدة على أمان وفاعلية تطعيم شلل الأطفال مع إمكانية تلقيه بشكل طبيعى مع أى لقاح آخر سواء فى ذات وقت تلقيه أو قبله أو بعده حيث يؤدى كل منهما وظائفه الخاصة به

- أهابت "الصحة" بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمى الرعاية الصحية للتحقق من أى معلومات دوائية قبل تداولها مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة