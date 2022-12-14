الحكومة توافق على تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفذة للأوزون

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفذة لطبقة الأوزون، بهدف مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية HFC’s ذات الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لاسيما وأن لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ والتي تحقيق الكفاءة والخفض في استهلاك الطاقة.