اليوم السابع
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الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:32 م
الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

مجلس الوزراء

ثورة 25 يناير

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اليوم السابع بلس



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