الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023.