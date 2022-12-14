الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023.
الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 ينايرالأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:32 م
اجتماع الحكومة
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