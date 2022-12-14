اليوم السابع
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التحقيق مع مزور للعملات الوطنية والأجنبية فى الجيزة.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:00 م
التحقيق مع مزور للعملات الوطنية والأجنبية فى الجيزة.. صور المضبوطات
كتب محمد إبراهيم

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تجري جهات التحقيق تحقيقاتها مع متهم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية للنصب والاحتيال على المواطنين بعد القبض عليه فى محافظة الجيزة.
 
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة توصلت بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) إلى تورط شخص فى ممارسة نشاط إجرامي متمثل فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة، وترويجها على عملائه من راغبى شرائها، واتخاذه من فيلا محل سكنه مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطة الإجرامى.
 
كما توصلت تحريات إدارة مكافحة التزييف والتزوير إلى تورط المتهم فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وإيهامهم بامتلاكه ملايين من العملات الأجنبية "الدولار" غير المشروعة والمتحصلة من الاتجار فى الآثار، ورغبته ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمى المتداول بالبنوك، ولإكمال مخططه كان يرسل مقاطع فيديو لحقائب تحوى ملايين من العملات الأجنبية "الدولار" للضحايا، ويلتقى بهم فى الطريق العام وعقب إتمام الصفقة يكتشف الضحايا تعرضهم للنصب وأن النقود المسلمة لهم عملة مزورة ، مستغلاً عدم قدرتهم على الإبلاغ عن الواقعة خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.
 
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المضبوطات

 

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جانب من المضبوطات
 
تم تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ورجال إدارة مكافحة التزييف والتزوير  وداهمت المتهم قوة وألقت القبض عليه وبتفتيش مسكنه عثرت على العديد من حقائب السفر الممتلئة بالنقود المزورة والتى حوت :
  • 2 مليون دولار أمريكى من فئة المائة دولار "مقلدة"
  • عدد كبير من الورق الأبيض فى حجم المائة دولار أمريكى (معدة للتزوير) مطبوع عليها شريط الضمان والعلامة المائية للدولار بما يعادل 2 مليون دولار تقريباً
  • مبلغ مالى مصرى "مقلد" 
  • 4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية "مقلدة"
  • مسدس صوت
  • 2 جهاز لاسلكى
  • بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتزوير
  • إيصال إيداع مبلغ مالى بحساب بنكى بإسم المتهم
  • مبلغ مالى مصرى
  • مبلغ مالى فئة الدولار الأمريكى
  • 2 سيارة ملك المتهم.
  • 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما يستخدمان فى تقليد العملات الورقية
  • 2 هاتف محمول تبين بفحصهما احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الورقية.
 
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار وتمكنه من تحقيق ثروة مالية طائلة (تجاوزت الـ 20 مليون جنيه تقريباً) ولجوئه لغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى شرائه عقارات وسيارات ، وقيامه بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى وذلك بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ، وقيامه بتأجير فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية لإتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتنقله بصفة مستديمة بين الفيلا المستأجرة للحيلولة دون ضبطه.
 
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المضبوطات 

 

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المضبوطات بحوزة المتهمين

 


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