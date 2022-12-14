البنتاجون يستعد لإرسال "صواريخ باتريوت" لكييف الأسبوع المقبل

كتبت: نهال أبو السعود

يقترب مسئولو البنتاجون من الانتهاء من خطة إرسال نظام صواريخ باتريوت لكييف لمواجهة الهجمات الروسية بعد مناشدات من الرئيس الاوكراني وعدد من مسئوليه للحصول على نظام الدفاع الجوي المتقدم.

وقفا لشبكة ايه بي سي، لم تتم الموافقة على الخطة حتى الآن من قبل البنتاجون أو البيت الأبيض ، لكن يمكن أن يأتي ذلك في وقت مبكر من هذا الأسبوع.، وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة "تستعد" لتزويد أوكرانيا ببطارية صاروخ باتريوت واحدة على الأقل بمجرد الموافقة على الخطة.

نظام باتريوت متنوع، ويستخدم رادارًا أرضيًا لتحديد وتتبع التهديدات الجوية التي يمكن بعد ذلك إسقاطها بصاروخ أرض-جو، وتم تصميمه في البداية لإخراج الطائرات ، وقد جعلت التحديثات على مر السنين النظام فعالاً في اعتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ الانسيابية.

تأتي الخطوة من جانب الولايات المتحدة في أعقاب القصف الروسي المكثف لشبكة الطاقة الأوكرانية ما أدي إلى تعرض البلاد لأزمة طاقة حادة بعد تدمير ما يقرب من 50 بالمائة من البنية التحتية للطاقة هناك.

وأشار المسؤول الأمريكي، كما ورد في التقرير، إلى أنه على الرغم من عدم موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا على تلك الخطوة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أن تقديم هذا النوع من الصواريخ لأوكرانيا يمثل استجابة لطلب طالما ألحت كييف على الولايات المتحدة لتحقيقه.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها إدارة بايدن لأوكرانيا منذ فبراير وصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار، إلا أن الإدارة الأمريكية كانت ترفض إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة خشية أن تفسر روسيا تلك الخطوة على أنها تمثل تورط واشنطن في الحرب في أوكرانيا إلا أن التطورات الأخيرة دفعت مجلس الامن القومي الأمريكي بإصدار توصية بتغيير الموقف.