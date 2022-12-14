وذكر راديو براغ الدولى اليوم أنه من المقرر طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ لتمريره، لاسيما أن تأشيرات الحماية المؤقتة الخاصة باللاجئين الأوكرانيين تنتهي في مارس المقبل، بينما الوضع الحالي في أوكرانيا لا يوحي بأنهم سيكونون قادرين على العودة بحلول ذلك التاريخ.

ويوجد أكثر من 350 ألف لاجئ أوكراني في جمهورية التشيك في الوقت الحاضر، بينما لا يزال يتقدم المزيد للحصول على الحماية المؤقتة.