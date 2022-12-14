اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل قيادات دار الكتاب المقدس بالمقر الباباوى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:27 م
البابا تواضروس يستقبل قيادات دار الكتاب المقدس بالمقر الباباوى البابا تواضروس يستقبل قيادات دار الكتاب المقدس
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وفد من دار الكتاب المقدس بمصر برئاسة المهندس أمير إلهامي مدير الدار وبعض أعضاء المجلس وقيادات الدار.
 
وعرض مسئولو الدار على قداسته  آخر مستجدات العمل في الدار، وأحدث إصداراتها من الكتب.
 
ويحرص مسؤولو دار الكتاب المقدس على إحاطة قداسة البابا علمًا بصفة مستمرة بمجريات العمل في الدار والخطط المستقبلية له، في إطار خدمة نشر الكتاب المقدس ومحتواه لأبناء الكنيسة.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دار الكتاب المقدس

المقر الباباوى



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