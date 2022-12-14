الانتهاء من أعمال إنشاء المركز الطبى بحى الكوثر فى سوهاج.. صور

حالة من الاهتمام تشهدها محافظة سوهاج فى ظل توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستمرار فى تطوير المنظومة الصحية من أجل خدمة وراحة المواطنين فلا يكاد يخلو مكان بقرية أو حى أو مدينة كانت صغيرة أو كبيرة إلا وقد نالت خظها من المنشات الطبية الحديثة فى مختلف التخصصات.

ويأتى حى الكوثر شرقى محافظة سوهاج كأحد الأماكن التى شملت منظومة الرعاية الصحية من خلال مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال الانتهاء من أعمال إنشاء المركز الطبى بالحى لخدمة الأهالى واليوم السابع من خلال المعلومات التالية يقدم أهم البيانات عن المركز تعرف عليها.

1 – المركزى الطبى بحى الكوثر يأتى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

2- المركز الطبى بحى الكوثر يقع على مساحة 600 متر تقريبا.

3 – المركز معد لخدمة المواطنين بحى الكوثر والقرى المجاورة له.

4 - تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، والتى تشمل جميع الأعمال الإنشائية للمبنى، وأعمال التشطيبات النهائية للواجهات والمبنى من الداخل.

5 – المرحلة الثالثة من المشروع تشمل أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، وأعمال الحماية المدنية، والسور، تمهيدا لتسليم المركز لوزارة الصحة، وبدء العمل الفعلى وتقديم خدماته الطبية للمواطنين.

6 - يتكون المركز من 4 طوابق " دور أرضي+ 3 أدوار علوية "، وسور محيط بالمركز، ويضم الدور الأرضى " استقبال طوارئ، وغرفة أشعة، ودورات مياه، وغرفة تعقيم، وغرفتين غسيل، وغرفة نفايات، وصيدلية ومخزن، وعيادة أطفال، وعيادة نساء، ومكاتب إدارية "، ويضم الدور الأول والثانى علوى " 4 معامل، و2 قاعة اجتماعات، و2 غرفة أنظمة، بالإضافة إلى 10 عيادات "، بينما يضم الدور الثالث علوى " سكن للأطباء ".