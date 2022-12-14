اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإعلام الأمريكى يبرز دعوة أوباما للمستثمرين الأمريكيين بالاتجاه صوب إفريقيا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:37 م
الإعلام الأمريكى يبرز دعوة أوباما للمستثمرين الأمريكيين بالاتجاه صوب إفريقيا أوباما
واشنطن (أ ش أ)

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اهتمت الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية بالكلمة التى ألقاها الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما أمام منتدى الأعمال الأمريكى الإفريقى فى حفل استقبال المشاركين فيه ضمن فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية التى ستختتم أعمالها غدا الخميس.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى دور الرئيس الأمريكي الأسبق – ذو الأصول الإفريقية – في إحياء وشائج التعاون والتجارة الحرة بين الولايات المتحدة إبان إدارته وبين الدول الإفريقية.

وأمام 250 من كبار المستثمرين وأصحاب المشروعات الكبرى في إفريقيا وأصحاب رؤوس الأموال، قال أوباما إن توجيه الاستثمارات الأمريكية إلى المشروعات في إفريقيا سيكون هدفا لأية مبادرات أو اقتراحات قادمة توازيا مع العمل على نقل الأفكار المستحدثة والتكنولوجيا وتسهيل انسياب السلع والبضائع من وإلى أسواق إفريقيا والأسواق الأمريكية.

كما أبرزت شبكات التليفزيون الأمريكية قول أوباما إن ما لا يقل عن 500 صفقة تجارة قد أبرمتها مؤسسات أمريكية منذ العام 2017 وحتى العام 2022 بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، وحثت المستثمرين الأمريكيين على قطع الشوط إلى نهايته من أجل تعزيز مكانة الولايات المتحدة على ساحة التنمية والاستثمار في إفريقيا التي يحيا على أرضها خمس سكان العالم وتتجاوز مساحتها مساحة الصين والهند معا.

يشار إلى أن منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي المنعقد اليوم يقام برعاية مشتركة من وزارة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية، والمجلس الأمريكي للعلاقات مع إفريقيا، ويأتي انعقاده في صلب أعمال القمة الأمريكية الإفريقية التي دعا إليها البيت الأبيض وتنتهي أعمالها غدا الخميس.

 


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