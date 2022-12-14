الإحصاء: 10.36مليون فدان اجمالى مساحة الزمام عام 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الأربعاء نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2021.

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي مسـاحـة الزمـام 10.36 مليـون فــدان عـــام 2021 مقابل 10.33 مليـون فـدان عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3٪.

وجاءت محافظـــات الوجــه البـحــرى فى المرتبة الأولى حيث بلغـــت مساحتهــا 6.5 مليـون فــدان بنسبة 62.7 ٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 3.1 مليـون فــدان بنسبـة 30.1٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتهــا 0.7 مليــون فدان بنسبة 6.4٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.09 مليـون فــدان بنسبـة 0.8٪ وذلك من إجمالى مساحة الزمام عام 2021.

بلغ إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة (الأهالى والحكومـة )9.3 مليون فدان عـــام 2021 بنسبة 89.9٪ من اجمالي مساحة الزمام وبلغت مساحة الأراضى غير القابلة للزراعة 1.0مليون فدان بنسبة 10.1٪ من إجمالي مساحة الزمام وتتمثل فى (السكن والأجران ، المنافع العمومية ،أراضى التالف والفساد ، أكل النهر ، السكك الحديدية) .

وجاءت محافظات الوجه البحـــرى فى المرتبة الأولــى حيث بلغت مسـاحتهـا 5.9 مليـون فــدان بنسبـة 63.3٪ تليها محافظــــــات الوجـــــه القبــــلى حـــــيث بلغـــــت مساحتها 2.8 مليـون فــدان بنســبة 30.0٪ تليها المحافظــات الحضـــرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.5 مليـون فدان بنسبة 5.8٪ ثم محافظــات الحـدود (الوادي الجـديـد) حيث بلغـت مســاحتهـا 0.09 مليــون فدان بنسبة 0.9٪ وذلك من إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة عام 2021.

وبلغ إجــمالي المســـاحــة المملوكــــة للأهـــالى القابلة للزراعة من الـزمــام 7.7 مليون فـدان عام 2021 مقابــل 7.4 مليون فــدان عام 2019 بنسبـــة زيادة قـــدرها 4.3٪، وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.9 مليون فدان بنسبة 63.4٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيـث بلغت مساحتـها 2.4 مليون فـدان بنسبــة 30.4٪ تليـها المحافظات الحــضريــة حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.3٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.07 مليون فدان بنسبة 0.9٪ وذلك من إجمالي المســـاحة المملوكة للأهالى القابلة للزراعة عام 2021.

وبلغ إجمــــالي المساحة المملوكــة للحكومــــة القابلة للزراعة من الزمام 1.6 مليون فـدان عــام 2021 مقابـل 1.8 مليــــون فــــدان عـــام 2019 بنسبـة انخفاض قـــدرها 11.3٪، وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.0 مليون فدان بنسبة 62.7٪تليها محافظات الوجـــــه القبـلى حيـث بلغت مساحتـها 0.4 مليون فـدان بنسبــة 28.1٪ تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مســاحتها 0.1 مليون فدان بنسبة 8.3٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.01 مليــــون فدان بنسبــة 0.9٪ وذلك من إجمالي المساحــة المملوكــــة للحكومـــة القابلة للزراعةعام 2021.