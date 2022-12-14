اعترافات لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة: نفذنا 8 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف فى القاهرة، أقرا بارتكاب 8 جرائم سابقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال ترجله من السيارة الخاصة بأحد أصدقائه بدائرة القسم، فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان، قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (عاطلان، لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وقيامهما بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، كما ضبط بحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات بيع الهواتف المحمولة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.