اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استقبال حاشد بالأغانى الوطنية من الجالية المصرية بأمريكا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:26 ص
استقبال حاشد بالأغانى الوطنية من الجالية المصرية بأمريكا للرئيس السيسى.. فيديو وصور استقبال حاشد بالأغانى الوطنية من الجالية المصرية للرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بأعلام مصر وصور الرئيس السيسى، استقبلت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب وصوله إلى مقر إقامته بواشنطن، حيث يشارك فى القمة "الأمريكية - الأفريقية" الثانية.
 
ورفع المئات من المصريين الذين قدموا من نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وبنسلفانيا وبوسطن وولايات أخرى، لافتات ترحيب بالرئيس السيسي، وكذلك أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلادهم مصر، وللرئيس السيسي ودعمهم له.
 
وشهدت الوقفة التى امتدت لأكثر من 5 ساعات أمام مقر الإقامة والبيت الأبيض ترديد أناشيد وشعارات وإغانى وطنية، وأكدوا دعمهم للدولة المصرية والرئيس السيسى.
 
استقبال السيسى فى واشنطن (1)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (2)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (3)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (4)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (5)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (6)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (7)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (8)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (9)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (10)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (11)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (12)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (13)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (14)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (15)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (16)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (17)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (18)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (19)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (20)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (21)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (22)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (23)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (24)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (25)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (26)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (27)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (28)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (29)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (30)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (31)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (32)
 
استقبال السيسى فى واشنطن (33)

 


السيسى

امريكا

القمة الامريكية الافريقية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى واشنطن والجالية المصرية تستقبله بأعلام مصر.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:06 ص

ننشر برنامج زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن.. الرئيس يركز على اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى.. ويعقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين والقادة الأفارقة ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:18 م

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يركز على تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:05 م

الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة "الأمريكية - الأفريقية"

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:01 م

المتحدث باسم الخارجية: برنامج مكثف خلال مشاركة الرئيس السيسى بالقمة الأمريكية الأفريقية.. أحمد أبو زيد: الرئيس وجه رسائل هامة بالقمة العربية الصينية.. وعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول مبدأ السياسة المصرية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة