استقبال حاشد بالأغانى الوطنية من الجالية المصرية بأمريكا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

كتب محمد الجالى

بأعلام مصر وصور الرئيس السيسى، استقبلت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب وصوله إلى مقر إقامته بواشنطن، حيث يشارك فى القمة "الأمريكية - الأفريقية" الثانية.

ورفع المئات من المصريين الذين قدموا من نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وبنسلفانيا وبوسطن وولايات أخرى، لافتات ترحيب بالرئيس السيسي، وكذلك أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلادهم مصر، وللرئيس السيسي ودعمهم له.

وشهدت الوقفة التى امتدت لأكثر من 5 ساعات أمام مقر الإقامة والبيت الأبيض ترديد أناشيد وشعارات وإغانى وطنية، وأكدوا دعمهم للدولة المصرية والرئيس السيسى.