إصابة مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب مواطنان، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، قبل بوابات تحصيل الرسوم، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بعد بوابة تحصيل الرسوم، بـ500 متر باتجاه الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الخادث، وتبين إصابة، مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.