إصابة شخصين وتحطم سيارة فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة سيدى بشر محافظة الإسكندرية إصابة شخصين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة سكنية بالطابق الـ16 بمنطقة شارع خليل حمادة سيدى بشر التابعة لحى المنتزة شرق المدينة.



البداية عندما تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد سماع دوى انفجار بعقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر.



وعلى الفور انتقل ضباط القسم والحماية المدنية والإسعاف ومسئولى حى المنتزه أول إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة بالطابق الـ16 بالعقار المشار إليه واشتعال النيران، ما تسبب فى سقوط أجزاء من المنزل فى تحطم سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار محل الواقعة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بواسطة سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لباقي شقق العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.