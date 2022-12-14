إحالة 82 من العاملين بالمنظومة الصحية للتحقيق بالدقهلية للتغيب بدون إذن

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 82 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركى العمل بدون إذن للتحقيق وبينهم مسئولى وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة اثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن السنبلاوين وجمصه وطلخا.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 74 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدات الصحية بقرى شبرا قباله والزريقى وطوخ الاقلام والاورمان ونوب طريف بمركز السنبلاوين وقرى ديسط وبطرة مركز طلخا ومستشفى جمصة المركزى.

كما شمل التحقيق عدد 8 من العاملين بمراكز شباب ديسط وكتامة وبساط بمركز طلخا ومركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين ونادى السنبلاوين الرياضي، ووجه المحافظ وكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولى الوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة اثناء اوقات العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.