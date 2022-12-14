اليوم السابع
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أفغانستان "تصطاد" 42 مليون دولار لميزانيتها سنويا من طائر الحباري

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:47 م
أفغانستان "تصطاد" 42 مليون دولار لميزانيتها سنويا من طائر الحباري طائر الحباري
كتب- وكالات

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أفادت وكالة أنباء "بختار" الأفغانية، نقلا عن مصدر بوزارة الإعلام الأفغانية، بأن إصدار تراخيص للأجانب لاصطياد أنواع من الطيور في البلاد حقق إيرادات للميزانية بقيمة 42 مليون دولار سنويا.

وأشارت الوكالة إلى أن اصطياد الحبارى، التي تصل من جنوب سيبيريا، يتم في محافظات هرات وفرح ونمروز وهلمند في أفغانستان.

وأكد المصدر، أن الضيوف الأجانب يقومون بالصيد وفقًا للقواعد التي وضعتها وزارة الزراعة وإدارة حماية البيئة، مشددا على أنه يتم فسخ العقد في حالة حدوث انتهاكات، وخاصة فيما يتعلق بأعداد الحبارى.

وقال المسؤول أن نحو 75% من العائدات البالغة 42 مليون دولار يتم تحويلها إلى المحافظات والباقي إلى الخزينة المركزية.

وقبل ذلك ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن أفغانستان تدعو أثرياء من قطر للاستمتاع بالصيد بواسطة الصقور، الأمر الذي يحقق دخلا إضافيا لأفغانستان.

ووفقا لمعطيات الصحيفة فإن الصيد يجرى على طائر الحباري في الفترة من يناير إلى فبراير من كل عام، وأشارت إلى أن ثمن الصيد يبلغ أموالا باهظة.

وعلى حد تعبير الصحيفة فإن رحلات الصيد في أفغانستان كانت موجودة في ظل الجمهورية واستمرت في عهد طالبان".


افغانستان

طائر الحباري

طالبان

اخبار افغانستان

كابول



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