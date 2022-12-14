أسواق الذهب تترقب إعلان نتائج اجتماع الفيدرالى الأمريكى اليوم

كتب - إسلام سعيد

لا تزال حركة سعر الذهب في البورصة العالمية تشهد عدة تغيرات واضحة في الساعات الماضية، وسط ترقب واضح لنتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة اليوم الأربعاء، والتي سيكون لها تأثير مباشر على أسعار الذهب عالميًا وفي مصر.

قال هشام الليثى محلل الأسواق لدى Sam Precious Metals، إن الأسعار العالمية للذهب تحركت لمستوي 1820 دولار للأونصة في التداولات الفورية، بعد أن كشفت بيانات أمريكية تباطأ ارتفاع معدل التضخم في أمريكا على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، إذ سجل 7.1% مقابل 7.7% في أكتوبر السابق له، الأمر الذي انعكس على الذهب.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الذهب تحركت نحو الصعود بنحو 2 % بختام تداولات أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها للذهب خلال أكثر من خمسة أشهر، بعدما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأمريكيين، مما عزز من توقعات خفض مجلس الاحتياطي وتيرة رفع أسعار الفائدة، وهو ما دعم الذهب وكذلك الفضة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022



ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في مصر لكافة الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري ، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

وعيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

ويترقب المستهلك حركة الذهب في مصر بشكل مستمر، ويراقب سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، إضافة إلي كافة التطورات في البورصة العالمية للذهب، ويترقب سوق الذهب هذا الأسبوع تطورات عدة أبرزها إعلان الفائدة الأمريكية يوم الاربعاء القادم والتي سيكون لها آثار واضحة على حركة الذهب وحجم الطلب على المعدن الثمين في البورصة العالمية.

وأشار إلى أن المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب والفضة يرتفعان بقوة بدعم الشراء عليهما كملاذ آمن، وأيضا بفعل التوقعات باحتمال تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالى الأمريكى اليوم الأربعاء.

وتابع "الليثى"، أن الذهب استفاد بقوة من هبوط ملحوظ في مؤشر الدولار بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى للعملة الأمريكية منذ يونيو الماضي، وهذا يجعل الذهب أقلة تكلفة بالنسبة لحائزى العملات الأخرى، لافتا إلى أن الهبوط الملحوظ فى عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات ساهم في دعم الذهب.

وأوضح، أن إعلان نتائج قرار الفائدة من الاحتياطى الفيدرالى ومخزونات الخام الأمريكى سيكون له انعكاسات مباشرة فى حركة الذهب عالميًا هذا الأسبوع، فقد نرى تحركات أكبر للذهب الساعات المقبلة.