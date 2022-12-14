اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022 فى مصر

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:25 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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لا تزال حركة سعر الذهب في البورصة العالمية تشهد عدة تغيرات واضحة في الساعات الماضية، وسط ترقب واضح لنتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة اليوم الأربعاء، والتي سيكون لها تأثير مباشر على أسعار الذهب عالميًا وفي مصر.
 
 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 

ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في مصر لكافة الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري ، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام.
 

 أسعار الذهب اليوم 

 عيار 18 سجل 1414 جنيها.
 
عيار 21 سجل 1650 جنيها.
 
 وعيار 24 سجل 1886 جنيها.
 
والجنيه الذهب 13200 جنيه.
 
ويترقب المستهلك حركة الذهب في مصر بشكل مستمر، ويراقب  سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، إضافة إلي كافة التطورات في البورصة العالمية للذهب، ويترقب سوق الذهب هذا الأسبوع تطورات عدة أبرزها إعلان الفائدة الأمريكية يوم الاربعاء القادم والتي سيكون لها آثار واضحة على حركة الذهب وحجم الطلب على المعدن الثمين في البورصة العالمية.
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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