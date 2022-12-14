أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 1650 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية تذبذبا واضحا، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وفيما يلي ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

عيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

ويترقب المستهلك حركة الذهب في مصر بشكل مستمر، ويراقب سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، إضافة إلي كافة التطورات في البورصة العالمية للذهب، ويترقب سوق الذهب هذا الأسبوع تطورات عدة أبرزها إعلان الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء والتي سيكون لها آثار واضحة على حركة الذهب وحجم الطلب على المعدن الثمين في البورصة العالمية.

سعر الذهب العالمي تحرك في قناة سعرية تراوحت بين 1775 إلى 1810 دولار للأونصة على مدار جلسات هذا الأسبوع، مع ترقب من أسواق المعادن الثمينة لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بأن يخفف "الفيدرالي" وتيرة التشديد النقدي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

ومن المرتقب إعلان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي الصيني وقرار الفائدة من بنك إنجلترا وكذلك قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وطلبات الإعانة الأمريكية يوم الخميس 15 ديسمبر الجارى، ومن المقرر إعلان مبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في بريطانيا وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.