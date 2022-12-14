أخبار البورصة اليوم الأربعاء 14-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 14-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 984.744 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مصر بني سويف للأسمنت، راية القابضة للاستثمارات المالية، بي أي دي-البدر للبلاستيك، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، جي بي أوتو، كونتكت المالية القابضة، أم بي للهندسة.



البورصة تربح 13.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 984.744 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.3 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.05%، والعرب على 12.19%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 54.7 مليون جنيه، 143.7 مليون جنيه، 304.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 150 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 346.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 18384 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 3664 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

مصر للمقاصة

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.65 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.645 مليون وثيقة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، 45 ألف سهم، 83 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والكابلات الكهربائية المصرية 300 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 70 ألف سهم، 735 ألف سهم، 248.3 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 35 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، والكابلات الكهربائية المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات 160 ألف سهم، 350 ألف سهم، 936.9 ألف سهم، 99.5 ألف سهم، 909.1 ألف سهم، 2623 سهم، 248.3 مليون سهم، 350 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، 600 ألف سهم، 16.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 131.4 ألف سهم.

بنك تنمية الصادرات

قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد جلال رئيسًا لمجلس إدارة البنك (تنفيذي)، ومحمد محمد أبو السعود نائبًا لرئيس مجلس الإدارة (تنفيذي) لمدة 3 سنوات أو لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي أيهما أقرب.