اليوم السابع
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7 معلومات عن ارتفاع الصادرات المصرية لـ 27.5 مليار دولار

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:02 م
7 معلومات عن ارتفاع الصادرات المصرية لـ 27.5 مليار دولار صادرات - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ساهمت الإجراءات الحكومية لدعم التصدير فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية وتحسين الخلل فى الميزان التجارى وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 46%  خلال عام 2021 وبلغت الصادرات في أول 9 أشهر من 2022 قيمة تجاوزت 27.5 مليار دولار، وسط توقعات بوصول إجمالي الصادرات الصناعية والسلعية لأكثر من 33 مليار دولار بنهاية العام، وفيما يلي أبرز المعلومات.

 

-القطاعات الإنتاجية التصديرية تحقق 27.5 مليار دولار في 9 أشهر

-13% نمواً في الصادرات السلعية والصناعية بالفترة من يناير لسبتمبر

-الصناعات الهندسية تحقق 19 % نموًا وتدخل عدة أسواق جديدة

-6.5 مليار دولار صادرات الكيماويات وتوقعات بوصولها 8 مليار

-قطاع مواد البناء يحقق 5.1 مليار دولار في المرتبة الثانية

-الأغذية المصرية تخترق الأسواق الأوروبية والاجمالي 3.5 مليار دولار

827 مليون دولار صادرات الطباعة والتغليف

 

 

 

 

 

 


الصادرات المصرية

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