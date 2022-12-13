7 معلومات عن ارتفاع الصادرات المصرية لـ 27.5 مليار دولار

كتب - إسلام سعيد

ساهمت الإجراءات الحكومية لدعم التصدير فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية وتحسين الخلل فى الميزان التجارى وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 46% خلال عام 2021 وبلغت الصادرات في أول 9 أشهر من 2022 قيمة تجاوزت 27.5 مليار دولار، وسط توقعات بوصول إجمالي الصادرات الصناعية والسلعية لأكثر من 33 مليار دولار بنهاية العام، وفيما يلي أبرز المعلومات.

-القطاعات الإنتاجية التصديرية تحقق 27.5 مليار دولار في 9 أشهر

-13% نمواً في الصادرات السلعية والصناعية بالفترة من يناير لسبتمبر

-الصناعات الهندسية تحقق 19 % نموًا وتدخل عدة أسواق جديدة

-6.5 مليار دولار صادرات الكيماويات وتوقعات بوصولها 8 مليار

-قطاع مواد البناء يحقق 5.1 مليار دولار في المرتبة الثانية

-الأغذية المصرية تخترق الأسواق الأوروبية والاجمالي 3.5 مليار دولار

827 مليون دولار صادرات الطباعة والتغليف