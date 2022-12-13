اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

7 قتلى على الأقل فى احتجاجات بيرو ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:47 ص
7 قتلى على الأقل فى احتجاجات بيرو ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتى دينا بولوارتى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات في بيرو، اليوم الثلاثاء، سقوط خمسة قتلى على الأقل خلال احتجاجات ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي؛ ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة باستقالة الرئيسة وإجراء انتخابات جديدة وإخلاء سبيل الرئيس السابق الموقوف، إلى 7 قتلى .

وقال مصدر في مكتب "وسيطة الجمهورية" إليانا ريفولار، حسبما أفادت قناة "فرانس 24 "، "لقد سجلنا سقوط سبعة قتلى منذ الأحد حين اشتدت حدة الاحتجاجات على عزل البرل مان الرئيس بيدرو كاستيو وتعيين نائبته بولوارتي مكانه.

ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس السابق الذي أوقف إثر عزله.

 


بيرو

احتجاجات بيرو

دينا بولوارتى

بيدرو كاستيو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة