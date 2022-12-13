7 قتلى على الأقل فى احتجاجات بيرو ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتى

وقال مصدر في مكتب "وسيطة الجمهورية" إليانا ريفولار، حسبما أفادت قناة "فرانس 24 "، "لقد سجلنا سقوط سبعة قتلى منذ الأحد حين اشتدت حدة الاحتجاجات على عزل البرل مان الرئيس بيدرو كاستيو وتعيين نائبته بولوارتي مكانه.

ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس السابق الذي أوقف إثر عزله.