اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

4 وسائل للإبلاغ عن المخالفات المالية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:00 ص
4 وسائل للإبلاغ عن المخالفات المالية.. تعرف عليها النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت هيئة النيابة الإدارية، أرقاما تؤكد على آليات التواصل المختلفة التي توفرها للمواطن، وسبل الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية على النحو التالى:

 
 
- الخط الساخن للنيابة الإدارية 16117.
- البريد الإلكتروني لتلقي الشكاوى. 
shakwa@ap.gov.eg 
- عبر تطبيق (Whatsapp) 01050601888 
- عبر تطبيق "دليل النيابة الإدارية" الذي يمكن تحميله من متجر (Google play) لمستخدمي أجهزة تدعم نظام تشغيل (Android).
 
وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي خصصت له الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من ديسمبر من كل عام، وفي ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2003، وقامت جمهورية مصر العربية بالتوقيع والتصديق عليها 2005، ومنذ ذلك الحين تحرص الدولة المصرية على تعزيز جهودها لمكافحة الفساد كإحدى ركائز تعزيز سيادة القانون ودعم التنمية المستدامة.
 
وتعد النيابة الإدارية -كهيئة قضائية- جزء من نسيج الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

النيابه الاداريه

الابلاغ عن المخالفات الماليه

التواصل مع النيابه الاداريه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة