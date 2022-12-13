4 وسائل للإبلاغ عن المخالفات المالية.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

خصصت هيئة النيابة الإدارية، أرقاما تؤكد على آليات التواصل المختلفة التي توفرها للمواطن، وسبل الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية على النحو التالى:

- الخط الساخن للنيابة الإدارية 16117.

- البريد الإلكتروني لتلقي الشكاوى.

shakwa@ap.gov.eg

- عبر تطبيق (Whatsapp) 01050601888

- عبر تطبيق "دليل النيابة الإدارية" الذي يمكن تحميله من متجر (Google play) لمستخدمي أجهزة تدعم نظام تشغيل (Android).

وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي خصصت له الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من ديسمبر من كل عام، وفي ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2003، وقامت جمهورية مصر العربية بالتوقيع والتصديق عليها 2005، ومنذ ذلك الحين تحرص الدولة المصرية على تعزيز جهودها لمكافحة الفساد كإحدى ركائز تعزيز سيادة القانون ودعم التنمية المستدامة.

وتعد النيابة الإدارية -كهيئة قضائية- جزء من نسيج الدولة المصرية ومؤسساتها.