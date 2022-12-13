10 صور توضح تفاصيل محتويات معرض "أيادى مصر" بمحافظة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" 10 صور توضح محتويات معرض "أيادى مصر" المقام بمحافظة أسوان، خلال الفترة الحالية من شهر ديسمبر الجارى، ويشارك فيه عارضون من مختلف محافظات مصر.



ويضم المعرض الحرف البيئية والمشغولات والصناعات اليدوية المختلفة، ومنها: "معروضات للسجاد اليدوى والكروشية ولاسية، والفركا، والخزف، ومشغولات خشبية، والفخار، والكليم، والجلود، والنحاس، والخوص والخرز، وورد النيل، وشجر الموز".



ويشارك فى المعرض أكثر من 105 عارضاً من 12 محافظة مختلفة، وهى أسوان، والوادى الجديد، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والبحر الأحمر، والجيزة، والإسكندرية.



أسيوط



الفخار_1



الفيوم_2



المعرض



حرف-يدوية



سائحون-أجانب-داخل-المعرض



فنون-تشكيلية



مشغولات-نوبية



معرض-أيادى-مصر