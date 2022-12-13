اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:13 ص
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10 صور توضح تفاصيل محتويات معرض "أيادى مصر" بمحافظة أسوان

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:00 ص
10 صور توضح تفاصيل محتويات معرض "أيادى مصر" بمحافظة أسوان جانب من الجولة
أسوان – عبد الله صلاح

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يستعرض "اليوم السابع" 10 صور توضح محتويات معرض "أيادى مصر" المقام بمحافظة أسوان، خلال الفترة الحالية من شهر ديسمبر الجارى، ويشارك فيه عارضون من مختلف محافظات مصر.

ويضم المعرض الحرف البيئية والمشغولات والصناعات اليدوية المختلفة، ومنها: "معروضات للسجاد اليدوى والكروشية ولاسية، والفركا، والخزف، ومشغولات خشبية، والفخار، والكليم، والجلود، والنحاس، والخوص والخرز، وورد النيل، وشجر الموز".

ويشارك فى المعرض أكثر من 105 عارضاً من 12 محافظة مختلفة، وهى أسوان، والوادى الجديد، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والبحر الأحمر، والجيزة، والإسكندرية.

أسيوط
أسيوط

 

الفخار_1
الفخار_1

 

الفيوم_2
الفيوم_2

 

المعرض
المعرض

 

حرف-يدوية
حرف-يدوية

 

سائحون-أجانب-داخل-المعرض
سائحون-أجانب-داخل-المعرض

 

فنون-تشكيلية
فنون-تشكيلية

 

مشغولات-نوبية
مشغولات-نوبية

 

معرض-أيادى-مصر
معرض-أيادى-مصر

 

منتجات-العرجون
منتجات-العرجون

 


معرض ايادى مصر

حرف يدوية

حرف تراثية

اسوان

المشغولات اليدوية

اخبار مصرية

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