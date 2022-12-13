‫المفوضية الأوروبية تعتمد محجر بيطرى الشرطة لتصدير الخيول إلى دول الاتحاد

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن اعتماد المفوضية الأوروبية لمحجر بيطرى الشرطة لتصدير الجياد إلى دول الاتحاد الأوروبى.

وأكد أن هذا الإعلان يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتطوير إنتاج الجياد وزيادة معدلات تصديرها إلى الخارج، وحرصا على استعادة الدولة لمكانتها الرائدة في هذا المكان من خلال الحفاظ على صحة الفصيلة الخيلية.

وفي ضوء تميز الإمكانيات الفنية والبنية الأساسية للمحجر البيطري للشرطة تم اعتماده محليا من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عقب التأكد من مطابقته لأعلى المواصفات العالمية كما قامت الوزارة من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتنسيق مع سفارة مصر في بروكسل التقدم بملف رفيع المستوى إلى الإدارة المختصة بالمفوضية الأوروبية بهدف اعتماد محجر الشرطة البيطرى لتصدير الخيول إلى دول الاتحاد الأوروبى إضافة إلى المحجر البيطرى بمستشفى القوات المسلحة.

وأسفرت هذه الجهود عن إعلان قرار المفوضية الأوروبية رقم 2329 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية الأوروبية بتاريخ 29/11/2022، باعتماد محجر بيطرى الشرطة لتصدير الخيول إلى دول الاتحاد الأوروبى.

وقدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة لوزارة الداخلية القائمة على إدارة هذا المحجر العالمى، كما وجه الشكر للعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على جهودها المبذولة في تنمية ودعم صناعة الخيول المصرية وحرصها على ذلك من خلال نجاحها في إعلان خلو البلاد من أمراض الفصيلة الخيلية - الرعام والزهرى وأنيميا الخيول المعدي – من خلال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.